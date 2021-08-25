Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна

41-летняя Маргарита Симоньян дала интервью Валерии, в котором рассказала, почему она не выходит замуж за своего возлюбленного Тиграна Кеосаян, которому уже успела подарить троих детей. Причина кроется в неприятии ею института брака, пишет Starhit.

«Никогда не хотела замуж. Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: «Родной, я просто коллекционирую кольца». Мне кажется, не спугнуть бы. Лучше — враг хорошего. И потом — зачем? В современном мире это какие-то формальности», – рассказала Симоньян.

Певица Валерия поддержала Маргариту, пояснив, что в третьем браке с Пригожиным не стала менять фамилию. При этом она отметила отсутствие прагматичности в решении журналистки.

«Как раз-таки прагматически и не нужно выходить замуж. Брак влечет за собой огромное количество ненужной бумажной работы. Вот я захотела купить квартиру в Сочи, а Тигран не хотел. Я пошла — купила, потому что не замужем», – отметила журналистка.

Симоньян заметила, что если бы официально была замужем, то ей нужно было бы иметь его нотариально заверенное согласие. Кроме того, она заявила, что с пониманием относится к остальным женщинам, которые материально не защищены, а также могут получить при разводе половину нажитого имущества.