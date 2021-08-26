Жена Погребняка похвасталась образом за 114 млн

32-летняя Мария Погребняк приняла участие в съемках шоу «Сколько стоит шмот?», в котором герои озвучивают цену своих образов. Как рассказала жена футболиста Павла Погребняка, она носит роскошные аксессуары: сумка от Louis Vuitton обошлась ей в 300 тыс. рублей, а жемчужные бусы Chanel — в 180 тыс.

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Также Мария продемонстрировала подаренные мужем кольца от Graff и Cartier. Стоимость одного составляет 3,5 млн рублей, а второго – 110 млн рублей. А вот наряд, по ее меркам, на ней дешевый – он стоил всего 35 тыс.

Мария призналась, что она спокойно пользуется общественным транспортом, так как уверена, что в подлинность бриллиантов никто не поверит.