Жена Погребняка похвасталась образом за 114 млн

32-летняя Мария Погребняк приняла участие в съемках шоу «Сколько стоит шмот?», в котором герои озвучивают цену своих образов. Как рассказала жена футболиста Павла Погребняка, она носит роскошные аксессуары: сумка от Louis Vuitton обошлась ей в 300 тыс. рублей, а жемчужные бусы Chanel — в 180 тыс.
Также Мария продемонстрировала подаренные мужем кольца от Graff и Cartier. Стоимость одного составляет 3,5 млн рублей, а второго – 110 млн рублей. А вот наряд, по ее меркам, на ней дешевый – он стоил всего 35 тыс.
Мария призналась, что она спокойно пользуется общественным транспортом, так как уверена, что в подлинность бриллиантов никто не поверит.
Погребняк отметила, что не сидит на шее у мужа и старается зарабатывать самостоятельно. Сейчас она занимается продвижением TikTok-дома PopStar House, в котором живут несколько блогеров. Напомним, что Мария и Павел Погребняк обвенчались в 2006 году. Церемония прошла в узком кругу, влюбленные не отмечали её в торжественной обстановке. Оформить отношения в загсе им удалось лишь спустя восемь лет.