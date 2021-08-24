В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Лиза Арзамасова рассекретила имя сына

Вероника Полынина
7 минут назад
Лиза Арзамасова рассекретила имя сына
Фото: InstagramInstagram

Актриса опубликовала в Instagram фотографию ножки младенца и написала: «Ну, а теперь знакомьтесь ближе: Наш Лев Ильич! Лёвушка».

Поклонники остались в восторге от «царского» имени малыша и пожелали ему расти здоровым и счастливым.

«Замечательное имя, пусть растёт счастливым», «Лëвушка! Милое и нежное имя», «Чудесное имя! У нас тоже Левушка! Здоровья Вам и малышу крепкого», «Будем знакомы, принц Лев!», «Царское имя! Добро пожаловать в мир, дважды Лев!», «Логично, знак зодиака Лев)) Левушка)))», - написали Елизавете в комментариях.

В июле 2020 года в СМИ появилась информация о романе 47-летнего хореографа Ильи Авербуха с 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой. 20 декабря пара опубликовала фото и видео со своей свадьбы.

Илья Авербух впервые прокомментировал рождение сына от Елизаветы Арзамасовой

14 августа Арзамасова и Авербух стали родителями. Для Елизаветы это первый ребенок, для Авербуха – второй, у него есть 17-летний сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Шоу-бизнес,Ирина Лобачева,Елизавета Арзамасова,Илья Авербух,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители