Лиза Арзамасова рассекретила имя сына

Фото: Instagram Instagram

Актриса опубликовала в Instagram фотографию ножки младенца и написала: «Ну, а теперь знакомьтесь ближе: Наш Лев Ильич! Лёвушка».

Поклонники остались в восторге от «царского» имени малыша и пожелали ему расти здоровым и счастливым.

«Замечательное имя, пусть растёт счастливым», «Лëвушка! Милое и нежное имя», «Чудесное имя! У нас тоже Левушка! Здоровья Вам и малышу крепкого», «Будем знакомы, принц Лев!», «Царское имя! Добро пожаловать в мир, дважды Лев!», «Логично, знак зодиака Лев)) Левушка)))», - написали Елизавете в комментариях.

В июле 2020 года в СМИ появилась информация о романе 47-летнего хореографа Ильи Авербуха с 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой. 20 декабря пара опубликовала фото и видео со своей свадьбы.