"Еду на допрос": рэпер Птаха стал фигурантом уголовного дела

Рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) стал фигурантом уголовного дела о хищении и выводе денег со счетов в Белоруссии.
Утром во вторник, 24 августа, Нуриев сообщил в сторис Instagram,
Позже в эфире телеканала НТВ Птаха рассказал, что уголовное дело заведено по запросу из Белоруссии.
«Из Белоруссии прислали поручение, что меня надо допросить. У кого-то с карты выводили деньги и закидывали на „QIWI Кошелек“. А QIWI был зарегистрирован на мой паспорт. Вот такая история», - рассказал рэп-исполнитель.
Адвокат Нуриева Алим Бишенов пояснил, что речь идет о трансграничных финансовых аферах, и пообещал разобраться в ситуации. Птаха проходит по делу как свидетель.
10 августа Птаху экстренно госпитализировали в Москве из-за острой боли в брюшной полости. В больнице 40-летнему рэперу поставили диагноз острый холецистит – воспаление желчного пузыря – и провели операцию по удалению желчного пузыря.