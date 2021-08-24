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"Еду на допрос": рэпер Птаха стал фигурантом уголовного дела

Вероника Полынина
20 минут назад

Рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) стал фигурантом уголовного дела о хищении и выводе денег со счетов в Белоруссии.

"Еду на допрос": рэпер Птаха стал фигурантом уголовного дела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утром во вторник, 24 августа, Нуриев сообщил в сторис Instagram,

что едет на допрос в УВД по Центральному административному округу Москвы.

Позже в эфире телеканала НТВ Птаха рассказал, что уголовное дело заведено по запросу из Белоруссии.

«Из Белоруссии прислали поручение, что меня надо допросить. У кого-то с карты выводили деньги и закидывали на „QIWI Кошелек“. А QIWI был зарегистрирован на мой паспорт. Вот такая история», - рассказал рэп-исполнитель.

Адвокат Нуриева Алим Бишенов пояснил, что речь идет о трансграничных финансовых аферах, и пообещал разобраться в ситуации. Птаха проходит по делу как свидетель.

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10 августа Птаху экстренно госпитализировали в Москве из-за острой боли в брюшной полости. В больнице 40-летнему рэперу поставили диагноз острый холецистит – воспаление желчного пузыря – и провели операцию по удалению желчного пузыря.

Шоу-бизнес,Алим Бишенов,Давид Нуриев,Qiwi,МВД,НТВ,Москва,Беларусь,
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