"Еду на допрос": рэпер Птаха стал фигурантом уголовного дела

Рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) стал фигурантом уголовного дела о хищении и выводе денег со счетов в Белоруссии.

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Утром во вторник, 24 августа, Нуриев сообщил в сторис Instagram,

что едет на допрос в УВД по Центральному административному округу Москвы.

Позже в эфире телеканала НТВ Птаха рассказал, что уголовное дело заведено по запросу из Белоруссии.

«Из Белоруссии прислали поручение, что меня надо допросить. У кого-то с карты выводили деньги и закидывали на „QIWI Кошелек“. А QIWI был зарегистрирован на мой паспорт. Вот такая история», - рассказал рэп-исполнитель.

Адвокат Нуриева Алим Бишенов пояснил, что речь идет о трансграничных финансовых аферах, и пообещал разобраться в ситуации. Птаха проходит по делу как свидетель.