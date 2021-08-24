Киркоров оказался владельцем квартиры экс-президента Киргизии

Певец Филипп Киркоров приобрёл пентхаус в московском ЖК «Филипповский». Прежним владельцем недвижимости оказался бывший президент Киргизии Аскар Акаев. Двухэтажный пентхаус площадью 537 квадратных метров находится недалеко от Гоголевского бульвара. Его рыночная стоимость — почти 1 млрд рублей. У Киркорова уже есть два объекта в этом ЖК — площадью 190 и 209 кв. м.

Фото: ТАСС ТАСС

О сделке сообщил Telegram-канал «Новый век», который обнаружил соответствующую выписку в Росреестре.

Акаев продал квартиру в элитном ЖК перед недавней поездкой в Бишкек. Как сообщает Telegram-канал, интерьеры общественных площадей комплекса украшает мозаика, венецианская штукатурка и мрамор. Согласно выписке из Росреестра, Киркоров купил жильё 31 декабря 2020 года.

Акаев был знаком с Киркоровым и до сделки — артист выступал на свадьбе сына Акаева и дочери Нурсултана Назарбаева, отмечает Telegram-канал.

В ЖК «Филипповский» есть квартиры у певицы и бывшей жены Киркорова Аллы Пугачёвой, бывшего замминистра промышленности РФ Андрея Реуса, экс-посла Азербайджана в Москве Рамиза Ризаева, бывшего замминистра природных ресурсов РФ Владимира Энгельсберга, отметили в «Новом Веке».

Аскар Акаев оказался в Москве из-за «тюльпановой революции» в Киргизии, но в августе посетил Бишкек для встречи со следователями. В Киргизии его обвиняют в причастности к коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Власти Киргизии пообещали Акаеву безопасность, однако ему, возможно, ещё придётся пообщаться с силовиками.