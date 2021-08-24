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«Я не гей»: Олег Майами ответил на критику Басты

Елена Прошина
24 минуты назад

Рэпер Баста назвал Олега Майами геем. В ответ на это Майами заявил, что известный музыкант выглядит «как дурачок». Об этом он заявил в новом выпуске шоу «Исповедь» на premier.one.

«Я не гей»: Олег Майами ответил на критику Басты
Фото: InstagramInstagram

«У нас совместная песня по его инициативе. Мы общались плотно, советовались, поддерживали друг друга. Но как-то раз он пригласил меня на свое шоу и представил так: «у нас в студии Олег-Гей-Майами», – рассказал он о заявлении Басты и предложил ему разобраться «на кулаках».

В ответ Майами заявил, что Баста выглядит «как дурачок», и если у него есть какие-то проблемы, то он всегда может набрать его и пойти разобраться.

«На своей сексуальной ориентации Майами остановился подробно: «Я не гей-проститутка, не альфонс, не трансгендер. Я просто Олежка с «Уралмаша».

Также Майами припомнил и отношения с Айзой Анохиной, бывшей женой рэпера Гуфа.

«Это первая женщина в моей жизни, которая так меня разочаровала. Я не ожидал, что будет столько дерьма. Каждая наша ссора во второй половине отношений напоминала сумасшедший дом. Ей будет сложно найти кого-то после меня», – заявил Майами.

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