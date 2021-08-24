«Я не гей»: Олег Майами ответил на критику Басты

«У нас совместная песня по его инициативе. Мы общались плотно, советовались, поддерживали друг друга. Но как-то раз он пригласил меня на свое шоу и представил так: «у нас в студии Олег-Гей-Майами», – рассказал он о заявлении Басты и предложил ему разобраться «на кулаках».