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Родители выплатили многомиллионную ипотеку Анастасии Макеевой

News.ru
1 час назад

Родители 39-летней Анастасии Макеевой, находящиеся уже давно на пенсии, выплатили многомиллионную ипотеку дочери. Мать звезды продала свою квартиру в Краснодаре и выручила дочь, передаёт KP.RU.

Родители выплатили многомиллионную ипотеку Макеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас актриса живёт в квартире за 50 млн рублей. Отметим, что родители выплачивали не всю сумму, однако именно их средства стали последними в платеже ипотеки. Макеева взяла её на 20 лет в феврале 2008-го. Примечательно, что ей порекомендовали взять ипотеку в долларах, что впоследствии ещё больше усложнило выплату кредита.

Закрыть долг актриса не могла — тогда она снималась в 12-серийном сериале «Любить и ненавидеть». Зарплату, по данным СМИ, Макеевой не выплачивали. Тогда мама знаменитости продала свою квартиру в Краснодаре, которую покупала, чтобы сдавать и иметь на пенсии дополнительный доход. Вырученными деньгами родители погасили все ипотечные долги дочери.

Сейчас в квартире всё сделано: здесь много портретов актрисы, декоративных вещей. В ней огромные окна, большие люстры и светильники. В гостиной стоит фортепиано, в ванной — джакузи. Поддерживать чистоту и порядок Макеевой помогает домработница.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Филипп Киркоров в 2020 году купил квартиру, принадлежавшую экс-президенту Киргизии Аскару Акаеву. Двухэтажный пентхаус в жилом комплексе «Филипповский» занимает общую площадь в 537 кв. метров и находится недалеко от Гоголевского бульвара, в центре Москвы.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,Аскар Акаев,Филипп Киркоров,Комсомольская правда,Краснодар,
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