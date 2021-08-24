Поргина не исключила инсультов у уволенных Меньшиковым актеров

Мы все одним миром мазаны, это надо понимать. Не стоило так резко увольнять. Он (Олег Меньшиков. — NEWS.ru) сидит на этом месте столько лет и решил вот сейчас уволить 18 человек. Не одного. А 18! А если у них будут инсульты, инфаркты на нервной почве? Если они начнут голодать? Зачем он грех на душу берёт? Придумай спектакль, займи их, вот и всё. Дайте какую-то надежду продержаться в столь тяжёлое время. Я считаю, что надо отвечать за тех, кто стоит рядом с тобой на сцене или кто проработал там много лет. Это же не просто люди пришли с улицы. Когда я пришла в театр «Ленком», там была масса актёров пожилых, у которых была одна роль в месяц, но им всё равно платили зарплату, так как они там проработали, они участвовали, — заявила Поргина.