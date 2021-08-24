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Ирина Слуцкая рассказала о пугающем поведении дочери

Газета.Ru
36 минут назад

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о странностях в поведении своей десятилетней дочери Варвары, которая так же занимается фигурным катанием.

Ирина Слуцкая рассказала о пугающем поведении дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лунатик или не лунатик? Вот в чем вопрос. Варвара иногда пугает меня хлеще, чем герой фильма «Звонок». Никогда не забуду, как глубокой ночью она стояла по середине комнаты, в пижаме, с распущенными волосами и игрушкой в руках. Неподвижно. Смотрела на меня, не моргая», — написала Слуцкая в Instagram.

Фигуристка отметила, что несколько дней назад девочка вновь зашла в спальню к матери и «стояла привидением». После того, как Слуцкая спросила у дочери, что случилось, Варвара ответила: «Я доделала обязательный танец».

«Вот и смешно и страшно! Это лунатизм? Нам надо к врачу? Это лечится? Кто с таким сталкивался? Что делали?» — спросила у подписчиков бывшая спортсменка.

Слуцкая является двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой первенств Европы и четырехкратной победительницей финалов серии Гран-при. На Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити спортсменка взяла серебро, проиграв представительнице США Саре Хьюз. На Олимпиаде-2006 в Турине она заняла третье место.

Шоу-бизнес,Ирина Слуцкая,
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