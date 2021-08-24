Ирина Слуцкая рассказала о пугающем поведении дочери

«Лунатик или не лунатик? Вот в чем вопрос. Варвара иногда пугает меня хлеще, чем герой фильма «Звонок». Никогда не забуду, как глубокой ночью она стояла по середине комнаты, в пижаме, с распущенными волосами и игрушкой в руках. Неподвижно. Смотрела на меня, не моргая», — написала Слуцкая в Instagram.