Рэпер Птаха стал фигурантом уголовного дела

Российский рэпер Давид Нуриев (Птаха) проходит как свидетель по делу о хищении и выводе средств со счетов в Белоруссии. Информацией об этом артист поделился в своем Instagram.

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Птаха рассказал, что его вызвали на допрос в следственное управление Управления внутренних дел в Москве по международному поручению. Рэпер отправился туда вместе со своим адвокатом Алимом Бишеновым. Как оказалось, Птаха стал фигурантом дела о мошенничестве, а именно о выводе денег с чужих карт на QIWI-кошелек, который якобы оформлен на его паспорт.

По словам рэпера, электронный кошелек, о котором идет речь, не привязан к его номеру телефона, а также в деле нет данных счетов, которые когда-то принадлежали ему.