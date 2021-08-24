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Рэпер Птаха стал фигурантом уголовного дела

Газета.Ruиещё 2
59 минут назад

Российский рэпер Давид Нуриев (Птаха) проходит как свидетель по делу о хищении и выводе средств со счетов в Белоруссии. Информацией об этом артист поделился в своем Instagram.

Рэпер Птаха стал фигурантом уголовного дела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Птаха рассказал, что его вызвали на допрос в следственное управление Управления внутренних дел в Москве по международному поручению. Рэпер отправился туда вместе со своим адвокатом Алимом Бишеновым. Как оказалось, Птаха стал фигурантом дела о мошенничестве, а именно о выводе денег с чужих карт на QIWI-кошелек, который якобы оформлен на его паспорт.

По словам рэпера, электронный кошелек, о котором идет речь, не привязан к его номеру телефона, а также в деле нет данных счетов, которые когда-то принадлежали ему.

В августе сообщалось, что Птаху госпитализировали в одну из клиник Москвы, где врачи обнаружили у него острый холецистит — воспаление желчного пузыря. Врачи удалили артисту желчный пузырь, операция была проведена успешно. В первом после операции посте в Instagram рэпер поблагодарил докторов и анестезиологов.

Шоу-бизнес,Давид Нуриев,Qiwi,МВД,Москва,Беларусь,
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