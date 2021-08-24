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Меньшиков после скандала рассказал о планах театра на 96-й сезон

News.ru
1 час назад

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков после скандала с уволенными актёрами рассказал о планах на 96-й сезон. На странице театра в Facebook сообщается, что в понедельник актёр участвовал в презентации театрального меню.

Меньшиков после скандала рассказал о планах театра
Фото: Театр им. М.Н. Ермоловой/facebook.comТеатр им. М.Н. Ермоловой/facebook.com

Меньшиков рассказал, что на Основной сцене осенью состоятся три премьеры. В частности, Данил Чащин откроет сезон спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда» по произведению Николая Лескова.

В ноябре Олег Долин представит постановку пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь, или что угодно», а в январе Талгат Баталов выпустит спектакль по сатирической прозе Александра Цыпкина «Идеальный Че», — сказано в сообщении Театра Ермоловой.

Ряд премьер запланирован и на Новой сцене театра. Здесь покажут спектакли по пьесам Жана Ануя и Алексея Шипенко.

Худрку театра Ермоловой без вразумительного объяснения причин уволил 22 актёра труппы и заменил их «своими» молодыми артистами, досрочно отправив на пенсию многих опытных и именитых мэтров театра. Позже стало известно, что Меньшиков покинул пост директора театра.

Ранее сообщалось, что актёры Театра Ермоловой выяснили, как худрук тратил бюджет.

Шоу-бизнес,Алексей Шипенко,Олег Долин,Александр Цыпкин,Талгат Баталов,Николай Лесков,Уильям Шекспир,Олег Меньшиков,
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