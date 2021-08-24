Врач объяснил причину появления темных пятен на теле МакSим

«Речи о возвращении к выступлениям пока не идет – у МакSим повреждены легкие, ее дыхание еще не восстановилось полностью. Согласно рекомендациям врачей, ей пока нужно избегать физических нагрузок, запрещено петь. Сколько времени займет восстановление, сейчас сказать невозможно» — цитирует представителей МакSим телеграм-канал.