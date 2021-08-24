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Врач объяснил причину появления темных пятен на теле МакSим

Анна Безрукова
45 минут назад

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф прокомментировал появление на теле певицы МакSим странных черных пятен. Вероятнее всего, полагает врач, это является следствием нарушения микроциркулярного русла по причине длительного лежания в одном положении, сообщает Пятый канал.

Врач объяснил причину появления темных пятен на теле МакSим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сдавливаются мелкие сосуды, что ведет к тому, что нарушается питание трофика той или иной части кожи. Кожа темнеет по той причине, что наступает атрофия», — отметил медик.

Сейчас, как считает хирург, артистке следует использовать противолежневый матрас, который будет способствовать быстрому и эффективному восстановлению. Матрас перераспределяет давление на кожу, и при этом предотвращается полное отмирание клеток.

В настоящее время певица находится дома. Восстановление идет сложно и медленно: МакSим весит немногим более 30 кг, организм заново учится привычным вещам. Вследствие потери мышечной массы ходить исполнительнице трудно, ей помогает врач-куратор Денис Павлов, сообщил один из телеграм-каналов.

«Речи о возвращении к выступлениям пока не идет – у МакSим повреждены легкие, ее дыхание еще не восстановилось полностью. Согласно рекомендациям врачей, ей пока нужно избегать физических нагрузок, запрещено петь. Сколько времени займет восстановление, сейчас сказать невозможно» — цитирует представителей МакSим телеграм-канал.

Шоу-бизнес,Денис Павлов,
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