Странные черные пятна: Врач рассказал о последствиях COVID у МакSим

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Врач рассказал о странных черных пятнах на теле МакSим

News.ru
7 минут назад

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф прокомментировал появление на теле МакSим странных черных пятен. Скорее всего, считает врач, это следствие нарушения микроциркулярного русла из-за долгого лежания в одном положении, сообщает Пятый канал.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Происходит сдавливание мелких сосудов, что приводит к тому, что нарушается питание трофика той или иной части кожи. Кожа начинает темнеть из-за того, что наступает атрофия, — говорит медик.

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Сейчас, по словам хирурга, певице нужно использовать противолежневый матрас, который поможет быстрому и эффективному восстановлению. Матрас позволят перераспределять давление на кожу и при этом не наступает полное отмирание клеток.

Ранее изменившуюся после болезни певицу МакSсим сняли на видео. На кадрах видно, что артистка сильно похудела и заново учится ходить.

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