"Мы же дружили": Киркоров обиделся на Зеленского

«Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал. А потом вдруг - «Киркоров - враг Украины». Все беды из-за Киркорова, всегда так было, есть и будет», - сказал Киркоров на афтепати конкурса «Новая волна», его слова приводит «Комсомольская правда».

Киркоров добавил, что «первый кидок» произошел еще во время работы над картиной «Любовь в большом городе», где Владимир Зеленский выступал не только как актер, но и как один из авторов сценария. Киркоров записал для фильма песню, но на премьере выяснилось, что она в картину не попала.