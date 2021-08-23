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"Мы же дружили": Киркоров обиделся на Зеленского

Вероника Полынина
1 час назад

Российский певец Филипп Киркоров обиделся на президента Украины Владимира Зеленского из-за включения в украинский «черный список».

"Мы же дружили": Киркоров обиделся на Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал. А потом вдруг - «Киркоров - враг Украины». Все беды из-за Киркорова, всегда так было, есть и будет», - сказал Киркоров на афтепати конкурса «Новая волна», его слова приводит «Комсомольская правда».

Киркоров добавил, что «первый кидок» произошел еще во время работы над картиной «Любовь в большом городе», где Владимир Зеленский выступал не только как актер, но и как один из авторов сценария. Киркоров записал для фильма песню, но на премьере выяснилось, что она в картину не попала.

СБУ Украины объяснила исключение Киркорова из черного списка

12 августа Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Филиппу Киркорову въезд на территорию страны сроком на три года. В июне Киркоров уже попадал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, но спустя три дня был исключен из него.

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