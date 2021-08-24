«Столкнулся с дьяволом»: Мамаев рассказал о бывшей жене

Футболист «Ростова» Павел Мамаев рассказал о разводе со своей женой Аланой. По мнению полузащитника «Ростова», происходящее между ними можно сравнить со встречей с дьяволом.

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Как он объяснил в диалоге с «Матч ТВ», развод состоялся в апреле. Он ни разу не пожалел о принятом решении, потому что на момент разрыва он испытывал сильное «отвращение» к жене.

«Иногда такое ощущение, что я столкнулся с дьяволом», – заявил Мамаев.

При этом футболист признался, что не собирается ничего делить с Аланой и готов отдать ей все совместно нажитое имущество. Он пояснил, что просто хочет «жить в новой семье» и заниматься любимым делом – играть в футбол.