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«Столкнулся с дьяволом»: Мамаев рассказал о бывшей жене

Елена Прошина
1 час назад

Футболист «Ростова» Павел Мамаев рассказал о разводе со своей женой Аланой. По мнению полузащитника «Ростова», происходящее между ними можно сравнить со встречей с дьяволом.

«Столкнулся с дьяволом»: Мамаев рассказал о бывшей жене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как он объяснил в диалоге с «Матч ТВ», развод состоялся в апреле. Он ни разу не пожалел о принятом решении, потому что на момент разрыва он испытывал сильное «отвращение» к жене.

«Иногда такое ощущение, что я столкнулся с дьяволом», – заявил Мамаев.

При этом футболист признался, что не собирается ничего делить с Аланой и готов отдать ей все совместно нажитое имущество. Он пояснил, что просто хочет «жить в новой семье» и заниматься любимым делом – играть в футбол.

Напомним, что Алана и Павел поженились в 2013 году. У пары есть общая дочь, которая сейчас проживает с матерью. Суд назначил Мамаеву платить на дочь алименты в размере 30 тыс. рублей, но по сообщениям СМИ, футболист не сильно желает делиться нажитым имуществом и решил отсудить у бывшей жены два автомобиля. На машины уже наложили арест.

Шоу-бизнес,Павел Мамаев,
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