«Ты мне должен все»: бывшая избранница Стефановича о шантаже Пугачевой

Бывшая избранница покойного режиссера Александра Стефановича модель Элина Яцура поделилась с изданием «Собеседник» своей версией его расставания с Аллой Пугачевой. По ее словам, Примадонна шантажировала своего бывшего мужа и требовала от него отдать совместно нажитое имущество.

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«Ты мне должен отдать все, так как жил с самой выдающейся женщиной XX века», — мотивировала она свое желание, что в рамках нашей страны является правдой.

«Да? — отвечал ей Стефанович, — не помню, чтобы я жил с Матой Хари».

Он очень гордился этим ответом, поэтому может и рассказывал эту историю, а не потому чтобы задеть свою бывшую жену, которую высоко ценил», — рассказала модель.

Напомним, что Пугачева вышла замуж за Стефановича еще в 80-е годы. Их брак продлился около четырех лет. Как пояснила Яцуба, режиссер мало говорил о своей первой жене, Наталье Богуновой, однако несмотря на обиды очень много рассказывал об Алле Пугачевой.

«Он так тепло о ней говорил, порой мне казалось, что ему жаль, что по какой-то нелепой причине их союз распался. Истории их взаимоотношений всегда были позитивные, смешные, в основном гастрольные. Единственная нелицеприятная история была про их развод. Алла Борисовна хотела забрать весь антиквариат, а он не отдавал», – призналась Яцура.