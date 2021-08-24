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"Сотрудничает с агрессором": на Украине возмутились выступлением Ротару в Сочи

Елена Прошина
28 минут назад

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк предложил запретить выступление Софии Ротару на концерте ко Дню независимости Украины в Киеве 24 августа после выступления певицы на «Новой волне», пишет издание «Сочи экспресс».

"Сотрудничает с агрессором": на Украине возмутились выступлением Ротару в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару после ее недавнего выступления на «Новой волне» в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню независимости», - цитирует издание Кондратюка.

Как пояснил шоумен, во время войны нельзя выступать как для захватчиков, так и для жертв агрессии.

«А все потому, что закона о коллаборации нет. И граждане Украины Ротару, Барский, Лорак, Лобода, Царик, Зеленский и другие, каждый по-своему, трактуют возможность работать в России и сотрудничать с агрессором», - считает ведущий.

Как сообщает издание, Ротару приехала на фестиваль по приглашению композитора и продюсера Игоря Крутого. На концерте она исполнила, в том числе, выпущенную в 2020 году песню «Сердце размером с солнце».

«Новая волна» - ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. С 2001 по 2014 год проводился в латвийской Юрмале, с 2015 года проходит в Сочи.

Шоу-бизнес,Игорь Кондратюк,София Ротару,Киев,Сочи,Украина,
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