«Стыдно для женщины»: Бородина объяснилась за откровенную фотосессию

«Будучи в браке, такие фотосессии я себе не позволяла, хотя ничего ужасного в этом не вижу. На мой взгляд, непорядочно показывать попу и сиси в экране. Сейчас у меня нет таких фотосессий, но раньше были. У нас в обществе как будто считается неприличным кайфовать от самой себя, наслаждаться тем, как ты выглядишь, позволить себе то, что позволить не могла, а может в этом и беда?!», – заявила она.