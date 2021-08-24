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«Стыдно для женщины»: Бородина объяснилась за откровенную фотосессию

Елена Прошина
7 минут назад

Телеведущая Ксения Бородина приняла участие в откровенной фотосессии, чем вызвала шквал критики со стороны подписчиков. 38-летнюю звезду обвинили в бесстыдстве, после чего она объяснилась перед недовольными комментаторами.

«Стыдно для женщины»: Бородина объяснилась за откровенную фотосессию
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Как пишет Starhit, недавно Бородина рассталась с бизнесменом Курбаном Омаровым, с которым была в браке шесть лет. Чтобы отметить такое важное событие, Бородина сделала самой себе подарок и снялась в откровенной фотосессии.

Некоторым поклонникам телеведущей это показалось неприемлемым: на Бородину посыпались негативные комментарии, но которые она ответила в Instagram.

По мнению телеведущей, её хейтеры – излишние консерваторы. Поскольку раньше она была замужем и такого себе не позволяла, то теперь, будучи свободной, она не стыдится показать себя.

«Будучи в браке, такие фотосессии я себе не позволяла, хотя ничего ужасного в этом не вижу. На мой взгляд, непорядочно показывать попу и сиси в экране. Сейчас у меня нет таких фотосессий, но раньше были. У нас в обществе как будто считается неприличным кайфовать от самой себя, наслаждаться тем, как ты выглядишь, позволить себе то, что позволить не могла, а может в этом и беда?!», – заявила она.

Телеведущая отметила, что женщинам стоит меньше стыдиться себя, а особенно – после развода. По ее мнению, одиночество позволяет сконцентрироваться на себе и учит себя любить.

«Не бойтесь своих проявлений, не слушайте тех, кто навязывает вам, что развод — это сразу стыдно для женщины, она должна замкнуться, страдать и не знать, как глаза поднять и чувствовать себя ущербной! Конечно же, нет!», – сказала она.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,StarHit,
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