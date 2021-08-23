Слепакова заподозрили в романе с актрисой

Шоумен Семен Слепаков в день рождения рассказал о разводе с женой и спортивных достижениях.

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«Вот и прошел мой 41-ый год. Подведу итоги. Я развелся. Это очень грустно. Но мы с Кариной (Аванесян) продолжаем дружить и общаться, и за это я нами горжусь», - написал артист в Instagram.

Он сообщил, что работает над сериалом о семье преподавателей из 1990-х годов, а также дебютирует как режиссер.

Кроме того, Слепаков похвастался, что похудел на 13 кг, с апреля не курит, не употребляет алкоголь и занимается спортом.

«Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся 4 раза. Правда, растянул плечо и пока не могу продолжать, зато как я гордился собой», - написал Семен.

По информации телеграм-канала «Антиглянец», причина преображений Слепакова – новая любовь. Канал утверждает, что у шоумена роман с молодой актрисой, имя которой не называется.