Слепакова заподозрили в романе с актрисой

Шоумен Семен Слепаков в день рождения рассказал о разводе с женой и спортивных достижениях.
«Вот и прошел мой 41-ый год. Подведу итоги. Я развелся. Это очень грустно. Но мы с Кариной (Аванесян) продолжаем дружить и общаться, и за это я нами горжусь», - написал артист в Instagram.
Он сообщил, что работает над сериалом о семье преподавателей из 1990-х годов, а также дебютирует как режиссер.
Кроме того, Слепаков похвастался, что похудел на 13 кг, с апреля не курит, не употребляет алкоголь и занимается спортом.
«Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся 4 раза. Правда, растянул плечо и пока не могу продолжать, зато как я гордился собой», - написал Семен.
По информации телеграм-канала «Антиглянец», причина преображений Слепакова – новая любовь. Канал утверждает, что у шоумена роман с молодой актрисой, имя которой не называется.
Слухи о расставании Семена Слепакова с женой появились в 2019 году. Тогда же СМИ приписывали юмористу роман с актрисой Светланой Ходченковой, которая сыграла в его проекте «Домашний арест».