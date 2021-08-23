Газманова осудили за катание на танке на фоне горящей деревни

Пользователи Instagram осудили Олега Газманова за катание на танке на фоне горящей деревни в Самарской области.

Фото: ТАСС ТАСС

21 августа народный артист России дал концерт в Борском районе, а затем принял участие в военно-историческом фестивале, посвященном 76-й годовщине Победы и 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге.

Массовое мероприятие проходило на фоне крупного природного пожара. Огнем были уничтожены десятки домов в селе Гвардейцы и поселке Немчанка. Пламя также перекинулось на территорию национального парка «Бузулукский бор» и в сторону райцентра Борское.

Пожар можно заметить и в опубликованном Газмановым ролике. Видео вызвало возмущение у местных жителей.

«Черный мощный дым на заднем плане от пожара в соседнем селе Гвардейцы, где сгорело несколько домов, пока шло представление, добавляет трагичности всему происходящему», - написала rodion.natalia.

«Это ужасно! В нескольких селах Борского района горят дома. Концерт (хорошо, если благотворительный частично хотя бы) и пожары в домах за спиной. Больно все это...», - отметила volchica1571.

«14 домов сгорело гоняй дальше, Карл», - упрекнул артиста

roman.hermann.