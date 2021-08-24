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«Вместе снимались»: Киркоров вспомнил, как давал подзатыльники Зеленскому

Вечерняя Москваиещё 3
43 минуты назад

Певец Филипп Киркоров рассказал, что давал подзатыльники президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда тот был актером.

Киркоров вспомнил, как давал подзатыльники Зеленскому
Фото:  instagram/fkirkorov instagram/fkirkorov

— Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал, — признался исполнитель.

Потом, по его словам, певца объявили «врагом Украины». Все беды «из-за Киркорова, всегда так было, есть и будет», приводит слова исполнителя «КП».

23 июня Министерство культуры и информационной политики Украины признало Киркорова угрозой национальной безопасности. Причины этого не назывались, при этом ведомство обновляет список по представлению СБУ, которая и определяет лиц, опасных для нацбезопасности.

27 июня Киркорова исключили из черного списка. Он предположил, что местные чиновники таким образом «пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде», отмечает «Лента.ру».

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