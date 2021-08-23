Певица МакSим (Марина Максимова) учится ходить заново после полуторамесячной комы. Видеозапись, на которой похудевшая из-за болезни певица выходит из здания, опираясь на помощника, опубликовал телеграм-канал Baza.
По информации канала, сейчас МакSим весит около 30 килограммов. Из-за потери мышечной массы артистка ходит с трудом, ей помогает врач-куратор Денис Павлов.
Кроме того, у артистки значительно пострадали легкие, и сейчас она помимо приема специальных препаратов делает дыхательную гимнастику. Ей также рекомендовано соблюдать специальный режим и дышать увлажненным воздухом.
«По предписаниям врачей Марине пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление – сказать невозможно», - прокомментировали видео представители певицы.
МакSим в середине июня попала в больницу с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, где она пробыла полтора месяца. 13 августа певицу выписали из больницы, она продолжает реабилитацию дома.