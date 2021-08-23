Певица МакSим (Марина Максимова) учится ходить заново после полуторамесячной комы. Видеозапись, на которой похудевшая из-за болезни певица выходит из здания, опираясь на помощника, опубликовал телеграм-канал Baza.

По информации канала, сейчас МакSим весит около 30 килограммов. Из-за потери мышечной массы артистка ходит с трудом, ей помогает врач-куратор Денис Павлов.

Кроме того, у артистки значительно пострадали легкие, и сейчас она помимо приема специальных препаратов делает дыхательную гимнастику. Ей также рекомендовано соблюдать специальный режим и дышать увлажненным воздухом.

«По предписаниям врачей Марине пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление – сказать невозможно», - прокомментировали видео представители певицы.