Новый этап выздоровления: Певице МакSим снимут швы

У певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), которую десять дней назад выписали из клиники домой после месяца, проведенного в коме, начинается новый этап выздоровления. Об этом пишет «Комсомольская правда» .

Артистке, которая долго боролась с тяжелой коронавирусной пневмонией, в понедельник, 23 августа, снимут швы, которые остались после установки аппаратов ИВЛ. Сам процесс восстановления, как ожидается, будет небыстрым – после осложненной пневмонии у артистки значительно пострадали легкие, и сейчас она помимо приема специальных препаратов делает специальную дыхательную гимнастику. Также рекомендовано соблюдать режим и дышать увлажненным воздухом. Певица уже сама ест и ходит. Для прогулок у нее есть терраса. В реабилитации МакSим помогает медсестра, а врачи приезжают к ней домой.