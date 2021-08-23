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Новый этап выздоровления: Певице МакSим снимут швы

Елена Прошина
42 минуты назад

У певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), которую десять дней назад выписали из клиники домой после месяца, проведенного в коме, начинается новый этап выздоровления. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Новый этап выздоровления: Певице МакSим снимут швы
Фото: ТАССТАСС

Артистке, которая долго боролась с тяжелой коронавирусной пневмонией, в понедельник, 23 августа, снимут швы, которые остались после установки аппаратов ИВЛ. Сам процесс восстановления, как ожидается, будет небыстрым – после осложненной пневмонии у артистки значительно пострадали легкие, и сейчас она помимо приема специальных препаратов делает специальную дыхательную гимнастику. Также рекомендовано соблюдать режим и дышать увлажненным воздухом. Певица уже сама ест и ходит. Для прогулок у нее есть терраса. В реабилитации МакSим помогает медсестра, а врачи приезжают к ней домой.

Как отмечает издание, голосовые связки певицы не повреждены, но петь и летать на самолетах ей пока категорически запрещено, поэтому о новых концертах речи не идет. Вместе с тем, на этой неделе появились мошенники, которые предлагали свадебным агентствам выступление певицы уже в октябре.

Шоу-бизнес,Комсомольская правда,
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