Меньшиков впервые отреагировал на увольнения в Театре Ермоловой

Под «официальным комментарием» Меньшиков подразумевает опубликованный 23 августа на сайте Театра Ермоловой пресс-релиз, в котором руководство учреждения отвечает на обвинения разжалованных и попавших под сокращение актёров труппы. В нём говорится, что все кадровые перестановки «основаны на Трудовом кодексе РФ» и соответствуют «законодательству и трудовому процессу». В документе указано, что под сокращение попали только незадействованные в репертуаре актёры, среди которых нет «ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста». Также руководство театра подчеркнуло, что все изменения репертуара находятся в «исключительной компетенции» худрука, то есть Олега Меньшикова. При этом в документе сказано, что за 10 лет, благодаря новой политике театра, его доходы увеличились в 21 раз.