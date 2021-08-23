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Меньшиков впервые отреагировал на увольнения в Театре Ермоловой

News.ru
43 минуты назад

Художественный руководитель Театра Ермоловой, Олег Меньшиков, впервые отреагировал на скандальные увольнения из-за которых группа попавших под сокращение актёров написала Путину письмо с жалобой в его адрес. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Меньшиков впервые отреагировал на увольнения в Театре Ермоловой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официальный комментарий — на нашем сайте, — заявил Меньшиков, отказавшись давать журналистам более подробный ответ.

Под «официальным комментарием» Меньшиков подразумевает опубликованный 23 августа на сайте Театра Ермоловой пресс-релиз, в котором руководство учреждения отвечает на обвинения разжалованных и попавших под сокращение актёров труппы. В нём говорится, что все кадровые перестановки «основаны на Трудовом кодексе РФ» и соответствуют «законодательству и трудовому процессу». В документе указано, что под сокращение попали только незадействованные в репертуаре актёры, среди которых нет «ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста». Также руководство театра подчеркнуло, что все изменения репертуара находятся в «исключительной компетенции» худрука, то есть Олега Меньшикова. При этом в документе сказано, что за 10 лет, благодаря новой политике театра, его доходы увеличились в 21 раз.

Руководство Театра Ермоловой заявило, что препирательство вокруг «вопроса о кадровых изменениях» приобрело «агрессивный тон» при этом добавив, что все недовольные решением дирекции актёры могут обратиться в суд и разрешить ситуацию законным путём. Также в официальном комментарии сказано, что представители театра готовят иски в суд на некоторых артистов по статье «о защите чести, достоинства и деловой репутации ГБУК „МДТ им. М.Н. Ермоловой“ и художественного руководителя театра».

Ранее Олег Меньшиков покинул пост директора Театра имени Ермоловой.

Шоу-бизнес,Олег Меньшиков,
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