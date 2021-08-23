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Басков подарил Софии Ротару браслет за 2 млн рублей

Елена Прошина
24 минуты назад

Российский певец Николай Басков сделал Софии Ротару солидный подарок на ее 74-й день рождения. Артист преподнёс своей коллеге браслет стоимостью в два миллиона рублей, сообщает Starhit.

Басков подарил Софии Ротару браслет за 2 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Праздник Ротару отметила 7 августа в кругу семьи в итальянском городе Пьетрасанта. Артистка призналась, что это был самый лучший день в ее жизни. После дня рождения она посетила фестиваль «Новая волна», где Басков сделал ей презент, которым оказалось украшение известного бренда, обсыпанное изумрудами и бриллиантами. Возможно, такая щедрость связана с тем, что Басков и Ротару постоянно выступают в дуэте, а потому таким образом артист хотел порадовать свою коллегу.

Напомним, что кроме Ротару «Новую волну» посетили многие звезды, некоторые очень удивляли публику своими нарядами. Так, Филипп Киркоров взял с собой сумку ценой в три миллиона рублей, что обошло по стоимости даже браслет Ротару.

Шоу-бизнес,София Ротару,Николай Басков,Филипп Киркоров,StarHit,
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