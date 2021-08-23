Газманов прокатился на танке среди «моджахедов» с автоматами.Видео

Народный артист России Олег Газманов в воскресенье, 22 августа, широко отметил День российского флага в Самарской области, где охвачены пожаром 1,5 тысячи гектаров. Видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
На кадрах Газманов прокатился на танке среди «моджахедов» с автоматами.
«Был концерт в поле рядом с великим сражением ВОВ #огненнаядуга у села Борское, которому исполнилось 285 лет. Мне удалось успеть посадить #деревопобеды рядом с открывшимся музеем-панорамой и покататься на танке!!! Во время реконструкции боя!!!» — рассказал артист.