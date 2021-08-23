«Маленький вредитель»: Дана Борисова высказалась о сыне Стаса Пьехи

Телеведущая Дана Борисова поддержала соседку семьи Стаса Пьехи по даче Ирину Безбородову, которую подозревают в избиении семилетнего сына певца Пети. Борисова назвала мальчика «маленьким вредителем» в ходе передачи «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ».

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«Я видела видео с камер наблюдения. Он пробегал, ручкой разбивал, потом каким-то насосом, потом ножницами. Мальчик бешеный. Он маленький вредитель. Ну получил немножко. Что в этом такого?», – заявила Борисова.

Кроме того, в вызывающем поведении ребенка Борисова обвинила самого Стаса Пьеху. По его словам, он «копается в своей наркологической больничке» и «у него постоянно срывы».

По мнению телеведущей, из-за этого певцу нечего дать ребенку и он пытается найти для себя внимание, а потому начинает вести себя агрессивно. Кроме того, артист сам неоднократно отмечал его неподобающее поведение «из-за трудного характера».

Напомним, что по версии семьи певца, Безбородова напала на ребёнка после того, как он проткнул её надувной бассейн. Женщина якобы налетела на ребёнка, сильно толкнула его и набросилась на бабушку мальчика. В результате у Пети диагностировали сотрясение мозга, несколько дней он пролежал в больнице.