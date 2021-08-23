МакSим лечат по схеме Надежды Бабкиной

Два месяца певица МакSим находилась в реанимации на грани жизни и смерти. К счастью, ей удалось победить тяжелое заболевание. Сейчас исполнительница находится дома, где за ней наблюдают специалисты.

Восстановление МакSим займет долгое время, ведь легкие певицы сильно пострадали. Дома девушка дышит увлажненным воздухом и делает специальную гимнастику. Ей запрещено летать на самолетах, петь и подвергать свой организм нагрузке. Сначала ей нужно полностью привести свой организм в порядок. Недавно стало известно, что МакSим будут реабилитировать по схеме Надежды Бабкиной. Напомним, народная артистка России несколько месяцев назад перенесла коронавирусную инфекцию. Ее легкие были поражены на 80 процентов. Однако врачам удалось спасти артистку. В схожем положении находилась и МакSим. Теперь, также как и Бабкину, певицу будут выводить гулять, делать физиотерапию, водить в бассейн и помогать делать дыхательную гимнастику.