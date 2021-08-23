Олег Меньшиков покинул должность главы театра Ермоловой

«Меньшиков хотел до последнего отстаивать их сохранение. Это те артисты, которые на протяжении многих лет не выходили на сцену. И больше скажу, вообще не появлялись в театре, но при этом продолжали получать свои оклады. Люди не приносили никакой пользы учреждению», — заявил ранее Кузоятов в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.