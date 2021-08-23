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Олег Меньшиков покинул должность главы театра Ермоловой

Анна Безрукова
26 минут назад

Российский актер Олег Меньшиков оставил пост директора Театра Ермоловой, оставшись его художественным руководителем, и передал свои полномочия Сергею Кузоятову. Об этом сообщило издание StarHit.

Олег Меньшиков покинул должность главы театра Ермоловой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Многие назвали причиной ухода Меньшикова из театра недавно разразившийся скандал: худрук театра Ермоловой уволил 22 актера труппы и заменил их другими артистами. Тем самым он досрочно отправил на пенсию многих работников театра.

«Меньшиков хотел до последнего отстаивать их сохранение. Это те артисты, которые на протяжении многих лет не выходили на сцену. И больше скажу, вообще не появлялись в театре, но при этом продолжали получать свои оклады. Люди не приносили никакой пользы учреждению», — заявил ранее Кузоятов в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Но уволенные актеры обратились к президенту России Владимиру Путину. Они пожаловались на незаконное сокращение их с работы. Также они заявили о пьянстве и неприлично высоких гонорарах Меньшикова за каждый спектакль.

Отметим, что экс-директор в последнее время жаловался на здоровье, что возможно и послужило причиной неожиданной отставки, но сам Меньшиков пока не давал никаких комментариев по ситуации, отмечает издание.

Шоу-бизнес,Олег Меньшиков,Владимир Путин,НТВ,
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