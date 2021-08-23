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Газманов прокатился на танке среди «моджахедов» на фоне горящего российского села

Lenta.ruиещё 1
36 минут назад

Народный артист России Олег Газманов в воскресенье, 22 августа, широко отметил День российского флага в Самарской области, где охвачены пожаром 1,5 тысячи гектаров. Видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах Газманов прокатился на танке среди «моджахедов» с автоматами.

«Был концерт в поле рядом с великим сражением ВОВ #огненнаядуга у села Борское, которому исполнилось 285 лет. Мне удалось успеть посадить #деревопобеды рядом с открывшимся музеем-панорамой и покататься на танке!!! Во время реконструкции боя!!!» — рассказал артист.

Как обратила внимание Readovka, видео снято на фоне охваченного огнем села Гвардейцы — в нем сгорело 14 домов, местные жители также сообщили о погибшем скоте.

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По информации ТАСС, при пожаре в Гвардейцах пострадали три человека, один из них с ожогами средней тяжести находится в больнице имени Пирогова.
Шоу-бизнес,Видео,Олег Газманов,Россия,
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