«Был концерт в поле рядом с великим сражением ВОВ #огненнаядуга у села Борское, которому исполнилось 285 лет. Мне удалось успеть посадить #деревопобеды рядом с открывшимся музеем-панорамой и покататься на танке!!! Во время реконструкции боя!!!» — рассказал артист.