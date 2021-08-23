Рудковская пожаловалась на серьезное падение доходов

Продюсер Яна Рудковская завила, что ее доходы сократились в пять раз из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас, слава богу, все потихоньку поднимается. Хотя шоу еще не заработали. Это мой основной источник дохода. Как только шоу начнутся, все вернется на круги своя», — рассказала она «Собеседнику».

Ранее советский и российский певец и композитор Юрий Лоза признался, что заметно обеднел с начала пандемии коронавируса. По сравнению с 2019 годом его доходы упали в два, а то и в три раза.