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Рудковская пожаловалась на серьезное падение доходов

Газета.Ru
1 час назад

Продюсер Яна Рудковская завила, что ее доходы сократились в пять раз из-за пандемии коронавируса.

Рудковская пожаловалась на серьезное падение доходов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, семья сейчас живет «на старых харчах».

«Сейчас, слава богу, все потихоньку поднимается. Хотя шоу еще не заработали. Это мой основной источник дохода. Как только шоу начнутся, все вернется на круги своя», — рассказала она «Собеседнику».

Ранее советский и российский певец и композитор Юрий Лоза признался, что заметно обеднел с начала пандемии коронавируса. По сравнению с 2019 годом его доходы упали в два, а то и в три раза.

Также о жизни без работы в пандемию рассказывал актер и режиссер Сергей Безруков.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Яна Рудковская,
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