«Маленький вредитель»: Дана Борисова о сыне Пьехи

Как его не ударить. Я видела видео с камер наблюдения. Он пробегал ручкой разбивал, потом каким-то насосом, потом ножницами. Мальчик бешеный. Он маленький вредитель. Ну получил немножко. Что в этом такого, — недоумевает Борисова.

Более того, в вызывающем поведении мальчика Борисова винит самого Пьеху: по её словам, музыкант «капается в своей наркологической больничке» и «у него постоянно срывы происходят». Из-за того что исполнителю «нечего дать своему ребёнку», Пете не хватает внимания и поэтому он ведёт себя неподобающим образом, считает Борисова. При этом артист и сам не раз отмечал агрессивное поведение своего ребёнка, именно из-за «трудного характера» Петя не пойдёт в школу в этом году.