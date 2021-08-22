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Певица МакSим начала восстановление формы по методу Бабкиной

Елена Прошина
23 минуты назад

Певица МакSим начала восстановление здоровья по методике, использованной ранее ее коллегой по цеху Надеждой Бабкиной. Об этом сообщает НТВ.

Певица МакSим начала восстановление формы по методу Бабкиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает телеканал, МакSим применяет для реабилитации после перенесенной болезни дыхательную гимнастику — такой же воспользовалась Бабкина при восстановлении после коронавируса.

МакSим была выписана из больницы в середине августа. Исполнительница пробыла в палате около полутора месяцев с диагнозом «пневмония» и отрицательным тестом на коронавирус. Певица долгое время находилась в коме на искусственной вентиляции легких.

Бабкина перенесла коронавирус минувшей весной. При этом у нее, как и у МакSим, были поражены 80% легких. Чтобы вернуть себе физическую форму, Бабкина с помощью специально обученной сиделки выходила на свежий воздух и занималась дыхательной гимнастикой. Этот метод позволил Бабкиной уже через два месяца через выписки из клиники вернуться к концертной деятельности.

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