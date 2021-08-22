Певица МакSим начала восстановление формы по методу Бабкиной

Певица МакSим начала восстановление здоровья по методике, использованной ранее ее коллегой по цеху Надеждой Бабкиной. Об этом сообщает НТВ.

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Как утверждает телеканал, МакSим применяет для реабилитации после перенесенной болезни дыхательную гимнастику — такой же воспользовалась Бабкина при восстановлении после коронавируса.

МакSим была выписана из больницы в середине августа. Исполнительница пробыла в палате около полутора месяцев с диагнозом «пневмония» и отрицательным тестом на коронавирус. Певица долгое время находилась в коме на искусственной вентиляции легких.