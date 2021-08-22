«Могу просто не проснуться»: У отца Жанны Фриске проблемы со здоровьем

Скандалы с дележом наследства Жанны Фриске серьезно сказались на здоровье ее отца Владимира. В эфире НТВ он рассказал, что перенес ряд хирургических вмешательств из-за слухов и конфликта с бывшим зятем Шепелевым.

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«Я перенес две операции на сердце. Четыре стента поставили мне. И операцию на сонной артерии перенес. Мне врач сказал, что я могу просто не проснуться», - рассказал Владимир Фриске.

По его словам, сейчас ему помогают жить только воспоминания об умершей Жанне, дочь Наталья и внук Платон, встречи с которым он сильно ждет.

Жанна Фриске умерла в 2015 году в возрасте 40 лет. У нее обнаружили неоперабельную опухоль головного мозга. На лечение артистки собрали более 66 миллионов рублей. Позже выяснилось, что свыше 20 миллионов рублей были похищены.

Злые языки обвиняли в хищении родных певицы. Затем вдовец Дмитрий Шепелев захотел продать часть квартиры Фриске, которую родители берегли для внука Платона.