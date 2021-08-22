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«Для тебя я умерла»: Макеева обратилась к экс-жене своего супруга

Ювелина Бернст
45 минут назад

Актриса Анастасия Макеева обвинила во всех своих болезнях бывшую супругу своего четвертого мужа Романа Малькова, сообщает «5 канал».

«Для тебя я умерла»: Макеева обратилась к экс-жене своего супруга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка сообщила, что ей поставили «один из самых страшных диагнозов для вокалистов» — кровоизлияние в горле. Макеевой прописали лечение гормональными препаратами. Актриса переживает, что не сможет выйти на сцену в результате проблем со связками.

А причина всех ее болезней в конфликте между ней и бывшей женой Малькова, уверена Макеева.

«Света, более не упоминай мое имя, я для тебя умерла. Хочешь тратить время на суды, а не на воспитание детей — твое дело... Все мои нервные срывы уже фиксируют врачи, как следствие твоей травли», — заявила актриса.

Сейчас она с мужем находится на гастролях в Словении, где проживает экс-супруга Малькова Светлана.

Скандал вокруг Макеевой и ее четвертого мужа разгорелся весной. Мальков устроился работать к Макеевой, после чего оставил четверых детей и женился на актрисе.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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