«Для тебя я умерла»: Макеева обратилась к экс-жене своего супруга

Актриса Анастасия Макеева обвинила во всех своих болезнях бывшую супругу своего четвертого мужа Романа Малькова, сообщает «5 канал».
Артистка сообщила, что ей поставили «один из самых страшных диагнозов для вокалистов» — кровоизлияние в горле. Макеевой прописали лечение гормональными препаратами. Актриса переживает, что не сможет выйти на сцену в результате проблем со связками.
А причина всех ее болезней в конфликте между ней и бывшей женой Малькова, уверена Макеева.
«Света, более не упоминай мое имя, я для тебя умерла. Хочешь тратить время на суды, а не на воспитание детей — твое дело... Все мои нервные срывы уже фиксируют врачи, как следствие твоей травли», — заявила актриса.
Сейчас она с мужем находится на гастролях в Словении, где проживает экс-супруга Малькова Светлана.
Скандал вокруг Макеевой и ее четвертого мужа разгорелся весной. Мальков устроился работать к Макеевой, после чего оставил четверых детей и женился на актрисе.