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Джигурда назвал Соловьева «ссыкуном» и вызвал на бой

Майк Габриелян
45 минут назад

Актёр и шоумен Никита Джигурда вызвал на бой журналиста Владимира Соловьева и пообещал, что тот «получит кармический бумеранг». Джигурда считает, что Соловьев оскорбительно высказался в адрес актрисы Лии Ахеджаковой из-за ен роли в спектакле «Первый хлеб».

Джигурда назвал Соловьева «ссыкуном» и вызвал на бой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он ссыкун. Я его неоднократно вызывал на ринг», - заявил Джигурда в эфире YouTube-шоу «ГлавТема Народ».

Артист рассказал, что недавно разговаривал с представителем промоутерской компании и, когда его спросили о кандидатуре соперника, он назвал телеведущего Владимира Соловьева.

«Я могу в чем-то не соглашаться с позицией гениальной актрисы Лии Ахеджаковой, но уважение проявлять к этой актрисе великой необходимо. То что Соловьев оскорбляет, обижает слабую, зная что ему за это ничего не будет В моем лице он получит кармический бумеранг», - пообещал Джигурда.

Ранее общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы на спектакль «Первый хлеб» театра «Современник», увидев в нем оскорбление ветеранов и пропаганду однополой любви. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку постановки.

Ахеджакова заявила, что у её героини в «Первом хлебе» «нет ни слова мата и не было», пьеса идет в четырех городах, и «никто не замечал».

По мнению актрисы, скандал с обвинениями в адрес театра устроили противники назначения Виктора Рыжакова главным режиссером «Современника».

Шоу-бизнес,Виктор Рыжаков,Владимир Соловьев,Никита Джигурда,Александр Бастрыкин,Генпрокуратура РФ,Правительство Москвы,СКР,
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