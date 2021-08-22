Джигурда назвал Соловьева «ссыкуном» и вызвал на бой

«Я могу в чем-то не соглашаться с позицией гениальной актрисы Лии Ахеджаковой, но уважение проявлять к этой актрисе великой необходимо. То что Соловьев оскорбляет, обижает слабую, зная что ему за это ничего не будет В моем лице он получит кармический бумеранг», - пообещал Джигурда.