Свадьба Федункив с молодым итальянцем шокировала мать мужа

Недавнее бракосочетание 49-летней российской актрисы Марины Федункив и 36-летнего итальянца Стефано Маджи вызвал непонимание у родных новоиспеченного мужа. Об этом пишет «Экспресс-газета».
«Когда сообщил маме, на ком женюсь, сначала она не обрадовалась. Вероятно, видела моей супругой итальянку, а свадьба с россиянкой для нее означает, что останусь в другой стране и домой не собираюсь», — сообщил Маджи.
В июле нынешнего года актриса кино и телевидения Марина Федункив удивила поклонников, выйдя замуж за Маджи. В соцсетях появились слухи о том, что брак звезды «Реальных пацанов» якобы фиктивный, а муж актрисы на самом деле интересуется мужчинами.
По словам самой Федункив, прежде чем дать свое согласие на брак с итальянцем, она устраивала ему различные испытания, которые будущий супруг достойно выдержал. В конце концов актриса убедилась, что его намерения серьезны, и решилась создать с ним семью.