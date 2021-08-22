Свадьба Федункив с молодым итальянцем шокировала мать мужа

Недавнее бракосочетание 49-летней российской актрисы Марины Федункив и 36-летнего итальянца Стефано Маджи вызвал непонимание у родных новоиспеченного мужа. Об этом пишет «Экспресс-газета».

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«Когда сообщил маме, на ком женюсь, сначала она не обрадовалась. Вероятно, видела моей супругой итальянку, а свадьба с россиянкой для нее означает, что останусь в другой стране и домой не собираюсь», — сообщил Маджи.

В июле нынешнего года актриса кино и телевидения Марина Федункив удивила поклонников, выйдя замуж за Маджи. В соцсетях появились слухи о том, что брак звезды «Реальных пацанов» якобы фиктивный, а муж актрисы на самом деле интересуется мужчинами.