В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Свадьба Федункив с молодым итальянцем шокировала мать мужа

Елена Прошина
21 минуту назад

Недавнее бракосочетание 49-летней российской актрисы Марины Федункив и 36-летнего итальянца Стефано Маджи вызвал непонимание у родных новоиспеченного мужа. Об этом пишет «Экспресс-газета».

Свадьба Федункив с молодым итальянцем шокировала мать мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда сообщил маме, на ком женюсь, сначала она не обрадовалась. Вероятно, видела моей супругой итальянку, а свадьба с россиянкой для нее означает, что останусь в другой стране и домой не собираюсь», — сообщил Маджи.

В июле нынешнего года актриса кино и телевидения Марина Федункив удивила поклонников, выйдя замуж за Маджи. В соцсетях появились слухи о том, что брак звезды «Реальных пацанов» якобы фиктивный, а муж актрисы на самом деле интересуется мужчинами.

По словам самой Федункив, прежде чем дать свое согласие на брак с итальянцем, она устраивала ему различные испытания, которые будущий супруг достойно выдержал. В конце концов актриса убедилась, что его намерения серьезны, и решилась создать с ним семью.

Шоу-бизнес,Марина Федункив,Экспресс-газета,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители