Кураев предрек Собчак и Бузовой карьеру в РПЦ

Бывший протодиакон Андрей Кураев предрек, что Бузова и Собчак разочаруются в столичном свете и уйдут в монастырь. Однако они станут не рядовыми монахинями, а возглавят обители как игуменьи. Об этом экс-служитель религиозного культа заявил в интервью блогеру Давиду Винеру.

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«Всякое возможно. Хорошая игуменья из нее получится. Подождите, не зарекайтесь. Вы же не думаете, что Бузова будет рядовой послушницей? Нет. Игуменьей, конечно. И Ксюша Собчак тоже. Тем более она уже рясу примеряла. Ей хорошо, симпатично », - сказал Кураев.

Он также пошутил о «трагедии своей жизни»: Ксения Собчак подарила ему свою майку, но он в нее не влезает.

Шесть лет назад Собчак опубликовала снимок, на котором она позирует в образе священника, в рясе и с накладной бородой. Фото вызвало большой резонанс, против телеведущей хотели возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Ранее патриарх Кирилл утвердил лишение протодиакона Андрея Кураева сана, но ввел мораторий на время, которое потребуется Кураеву, чтобы пересмотреть свои взгляды.