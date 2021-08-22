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Шаляпин о состоянии тяжелобольной возлюбленной: «Она не может встать»

Ювелина Бернст
1 час назад

Певец Прохор Шаляпин раскрыл подробности состояния своей возлюбленной канадской миллионерши Татьяны Дэвис, которая уже несколько недель тяжело болеет коронавирусом. Об этом пишет портал Blitz+.

Шаляпин о состоянии тяжелобольной возлюбленной: «Она не может встать»
Фото: InstagramInstagram

По словам артиста, несмотря на существенные подвижки, говорить о выздоровлении пока очень рано. Дэвис отключили от аппарата ИВЛ, но ей подают кислород, и из-за слабости она до сих пор не может двигаться, сообщил Шаляпин.

«Она не может встать, ее моют медсестры, она не может даже сходить в туалет сама. Впервые в жизни она испытывает такие трудности», — рассказал артист.

Вместе с миллионершей в больнице с коронавирусом лежат ее родители. Они тоже находятся в тяжелом состоянии. В частности, у матери Дэвис низкая сатурация, давление и много сопутствующих заболеваний и осложнений, добавил певец.

Дэвис проходит лечение от COVID-19 в США. Шаляпина возмутила высокая стоимость лечения коронавируса в Соединенных Штатах. Он утверждает, что при отсутствии страховки медобслуживание в стране стоит от 20 до 70 тысяч долларов (от полутора до пяти миллионов рублей).

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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