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«Красавчика отхватила»: Успенскую заметили в объятиях молодого мужчины

Елена Прошина
1 час назад

Певица Любовь Успенская стала объектом новой порции слухов после того, как опубликовала в «сториз» своего Instagram-аккаунта фотографию, на которой ее обнимает молодой человек.

«Красавчика отхватила»: Успенскую заметили в объятиях молодого мужчины
Фото: InstagramInstagram

На снимке Успенская запечатлена с личным помощником Русланом Гулиамовым — певица прильнула к нему, позволив обнять себя за плечо. Поклонники артистки в комментариях предположили, что между певицей и помощником может быть что-то большее, чем просто рабочие отношения.

«Какого красавчика себе Люба отхватила », «Отлично смотритесь вместе», «Замечательная пара», — написали пользователи.

О молодом человеке известно немного. Считается, что он трудится в области SMM и SEO — занимается продвижением в Интернете и соцсетях.

Что касается самой исполнительницы, то она за свою жизнь четырежды была замужем и всякий раз браки распадались. Последним мужем, с которым Успенская рассталась, был предприниматель Александр Плаксин.

Шоу-бизнес,Александр Плаксин,Любовь Успенская,
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