«Красавчика отхватила»: Успенскую заметили в объятиях молодого мужчины

Певица Любовь Успенская стала объектом новой порции слухов после того, как опубликовала в «сториз» своего Instagram-аккаунта фотографию, на которой ее обнимает молодой человек.

Фото: Instagram Instagram

На снимке Успенская запечатлена с личным помощником Русланом Гулиамовым — певица прильнула к нему, позволив обнять себя за плечо. Поклонники артистки в комментариях предположили, что между певицей и помощником может быть что-то большее, чем просто рабочие отношения.

«Какого красавчика себе Люба отхватила », «Отлично смотритесь вместе», «Замечательная пара», — написали пользователи.

О молодом человеке известно немного. Считается, что он трудится в области SMM и SEO — занимается продвижением в Интернете и соцсетях.