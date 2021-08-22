Специалисты раскрыли секреты молодости Ротару

Российские пластические хирурги и косметологи объяснили, почему у 74-летней Софии Ротару лицо юной девушки. Мнения специалистов о секрете вечной молодости певицы приводит издание StarHit.
Пластический хирург Данила Лупин говорит, что Ротару могла сделать височный темпоральный лифтинг.
«Считаю, что в определенном возрасте артистка обращалась к пластическим хирургам за круговой подтяжкой лица, которую ей, к слову, провели великолепно», - сказал врач.
Он отметил, что у певицы отлично сохраняется четкий овал лица, хорошее состояние кожи. По мнению специалиста, она постоянно посещает косметолога, вводит инъекции с гиалуроновой кислотой, а также пептидные комплексы и ботокс.
С этим мнением согласен косметолог Роман Бессонов.
«Певица наверняка делала биоревитализацию, колола филлеры, ботокс, прибегала к нитевому омоложению», - полагает Бессонов.
По его словам, залог вечной молодости кроется в постоянном сотрудничестве с косметологом.
Однако Алесь Улищенко, врач-остеопат и специалист по фейспластике считает, что одного ухода за лицом недостаточно.
«Певице повезло, ведь у нее отличные природные задатки — хорошо развитые крупные кости черепа (особенно верхняя и нижняя челюсть), правильный прикус, мышечный тип старения, отсутствие лишнего веса, правильное положение языка (на верхнем небе), хорошая осанка», - сказал Улищенко.
По его словам, такие характеристики говорят о том, что лицо будет хорошо «держаться» в старости.
Специалист посоветовал россиянам «стареть красиво». Для этого надо заниматься лицом и телом, любить спорт, следить за питанием, сном и внутренним состоянием гармонии.