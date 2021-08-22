Специалисты раскрыли секреты молодости Ротару

Российские пластические хирурги и косметологи объяснили, почему у 74-летней Софии Ротару лицо юной девушки. Мнения специалистов о секрете вечной молодости певицы приводит издание StarHit.

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Пластический хирург Данила Лупин говорит, что Ротару могла сделать височный темпоральный лифтинг.

«Считаю, что в определенном возрасте артистка обращалась к пластическим хирургам за круговой подтяжкой лица, которую ей, к слову, провели великолепно», - сказал врач.

Он отметил, что у певицы отлично сохраняется четкий овал лица, хорошее состояние кожи. По мнению специалиста, она постоянно посещает косметолога, вводит инъекции с гиалуроновой кислотой, а также пептидные комплексы и ботокс.

С этим мнением согласен косметолог Роман Бессонов.

«Певица наверняка делала биоревитализацию, колола филлеры, ботокс, прибегала к нитевому омоложению», - полагает Бессонов.

По его словам, залог вечной молодости кроется в постоянном сотрудничестве с косметологом.

Однако Алесь Улищенко, врач-остеопат и специалист по фейспластике считает, что одного ухода за лицом недостаточно.

«Певице повезло, ведь у нее отличные природные задатки — хорошо развитые крупные кости черепа (особенно верхняя и нижняя челюсть), правильный прикус, мышечный тип старения, отсутствие лишнего веса, правильное положение языка (на верхнем небе), хорошая осанка», - сказал Улищенко.

По его словам, такие характеристики говорят о том, что лицо будет хорошо «держаться» в старости.