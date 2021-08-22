Кушанашвили осудил позицию Крутого в конфликте с с хейтером

Крутой решил померяться силами с хейтером. Нахамившему ему подписчику композитор отправил издевательский ответ. Шоумен Отар Кушанашвили был неприятно удивлен поступком продюсера.
Скандал начался, когда Филипп Киркоров в соцсети написал об открытии фестиваля Игоря Крутого «Новая волна». Под этой публикацией в микроблоге поп-короля эстрады один из хейтеров грязно оскорбил композитора. Крутой же не стал делать вид, что он ничего не заметил, и нахамил хейтеру в ответ, - рассказывает СтарХит.
«Александр, я принял ваш вызов на хамство, но при очном свидании. Можете не сомневаться, что я вычислю и вас, и ваш адрес. И накормлю вас салом, и выдам замуж. Да-да, я не оговорился. И все мы погуляем на вашей свадьбе. И мой светлый образ будет приходить к вам во сне. И что очень важно в подъезде, когда вы будете в него входить. До встречи, дорогой мой пупсик. Как тебе такая перспективка?», - ответил продюсер.
Кушанашвили порассуждал на эту тему в своем шоу «Каково?!» на YouTube.
«Игорь Крутой повредился в уме! Где же ясность в мире? Зачем портить жизнь друг другу?», - возмутился журналист. По мнению Кушанашвили, личность такого масштаба, как Крутой, вообще не должна замечать подобную грязь.
Сам же Отар давно не обращает внимания на хейтеров.
«Если бы я за каждое письмо, в котором содержится «Отар, убирайся!», получал по 10 долларов, то был бы мультимиллионером. Если бы я, как Игорь Крутой отвечал неведомому абоненту, то на что портил бы свою жизнь? Ну, не должен был он так писать!»
Ранее подписчики взволновались по поводу болезненной худобы Игоря Крутого. Беспокойство поклонников возникло не на пустом месте. Известно, что Игорь Крутой страдает диабетом. Именно это заболевание несколько лет назад спровоцировало резкое похудение. При этом в интервью музыкант регулярно отмечает, что чувствует себя прекрасно и поводов волноваться о его здоровье нет.