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Ким Кардашьян и Канье Уэста заметили на тайном свидании

News.ru
13 минут назад

40-летнюю Ким Кардашьян заметили папарацци на тайном свидании с её супругом Канье Уэстом, с которым они развелись летом 2021 года. Как пишет TMZ, пару заметили в популярном ресторане Nobu в Малибу.

Ким Кардашьян и Канье Уэста заметили в ресторане
Фото: InstagramInstagram

Ким обычно с удовольствием позирует перед фотографами во время выходов в свет, но в этот раз она пыталась не привлекать внимания и явно не хотела, чтобы их с бывшим супругом видели вместе.

Фанаты предположили, что её поведение может означать, что весь бракоразводный процесс был постановкой, чтобы продвинуть новый альбом Канье и прибавить ещё пару миллионов подписчиков самой Ким.

Однако близкие к семье источники сообщили, что встреча бывших супругов связана с вопросами по их детям. Всего у пары четверо наследников. Они поддерживают дружеские отношения, чтобы для детей их развод прошёл максимально безболезненно. Канье живёт в основном за пределами Лос-Анджелеса, но, когда он в городе, для него важнее всего встретиться с семьёй, уточнил источник.

В феврале этого года после семи лет брака Ким Кардашьян подала на развод. Вся её семья поддержала это решение. Расставание прошло очень мирно. У пары был брачный договор, который никто из сторон не оспаривал.

Шоу-бизнес,Ким Кардашьян,
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