В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Домработница Бритни Спирс забрала собак и объяснила свой поступок

Lenta.ruиещё 2
56 минут назад

Домработница американской певицы Бритни Спирс рассказала, что собаки певицы находились в ужасном состоянии, поэтому их забрали у исполнительницы. Об этом сообщает TMZ.

Домработница забрала собак Бритни Спирс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как объяснила наемная работница поп-звезды, у одного из животных имеются серьезные проблемы с пищеварением. При этом обеих собак должны были кормить специальным кормом. Однако, по ее словам, питомцев регулярно кормят объедками со стола. Кроме того, животные также страдали от обезвоживания. В результате женщина решила отвезти собак к ветеринару.

Отмечается, что врач был обеспокоен состоянием животных. В связи с этим домработница не стала возвращать собак Спирс, их забрала к себе домой сиделка для собак. По данным издания, питомцев вернули исполнительнице в пятницу 20 августа. Уточняется, что домработница больше не работает на певицу.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс заподозрили в нападении на домработницу: 39-летняя поп-звезда якобы выхватила у сотрудницы телефон и ударила ее. Правоохранительные органы проводят расследование.

Шоу-бизнес,Бритни Спирс,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители