Домработница забрала собак Бритни Спирс

Домработница американской певицы Бритни Спирс рассказала, что собаки певицы находились в ужасном состоянии, поэтому их забрали у исполнительницы. Об этом сообщает TMZ.

Как объяснила наемная работница поп-звезды, у одного из животных имеются серьезные проблемы с пищеварением. При этом обеих собак должны были кормить специальным кормом. Однако, по ее словам, питомцев регулярно кормят объедками со стола. Кроме того, животные также страдали от обезвоживания. В результате женщина решила отвезти собак к ветеринару.

Отмечается, что врач был обеспокоен состоянием животных. В связи с этим домработница не стала возвращать собак Спирс, их забрала к себе домой сиделка для собак. По данным издания, питомцев вернули исполнительнице в пятницу 20 августа. Уточняется, что домработница больше не работает на певицу.