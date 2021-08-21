Сотникова назвала причину бегства инопланетян с Земли

Вера Сотникова, актриса и телеведущая, заявила, что инопланетяне, которые до недавнего времени гостили на нашей планете, покинули Землю из-за пандемии коронавируса.

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О том, как опасен ковид, сама Сотникова знает не понаслышке. Вера попала в больницу из-за этого вируса. Болела она, по ее словам, тяжело, так плохо ей еще никогда не было. И до сих пор, несмотря на то, что прошло достаточно много времени, окончательно не поправилась – слабость никак не проходит.

Актриса ругает себя, что вовремя не вакцинировалась. Теперь Сотникова активно выступает за то, что бы все делали прививки. Впрочем, и это, по ее мнению, может не спасти человечество, - рассказывает 5 Канал.

«18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты. Либо они сами боятся этого вируса, либо знают, что он будет мутировать. Нашей цивилизации пришел кирдык», — уверена актриса.

Актриса уже несколько лет работает в передаче «Битва экстрасенсов», верит в паранормальные явления и существование инопланетян. Кстати, Сотникова не единственная звезда шоу-бизнеса, кто всерьез относится ко внеземным цивилизациям. Певица Катя Лель не раз говорила, что встречается с инопланетянами и общается с ними с подросткового возраста.

Вера призвала не слушать антипрививочников и вакцинироваться от COVID-19, ведь «можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться».