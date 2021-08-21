Дибров пожаловался на свой гонорар за «Кто хочет стать миллионером?»

Российский журналист Дмитрий Дибров в беседе с NEWS.ru назвал «никаким» свой гонорар за ведение программы «Кто хочет стать миллионером?», не захотев раскрыть сумму.
Знаете, какой мой гонорар? Никакой, — отметил шоумен, отвечая на соответствующий вопрос.
Дибров добавил, что, например, у ведущего британской версии передачи Криса Тарранта зарплата 1,5 млн фунтов стерлингов в месяц, однако ему он не завидует.
Богат не тот, у кого много [денег], а тот, кому довольно. Это раз. Два — я говорил с Крисом. И я видел, что этот коллега не зря получает свои деньги. Он для нас, всех ведущих зарубежных версий «Кто хочет стать миллионером?», показал форматные приёмы, прихваты. Повторять их или сделать что-то своё — на наше усмотрение. Но вначале был Крис. Здесь зависти нет, мне хватает того, что у меня есть, — отметил Дибров.
Он объяснил, почему некоторые его коллеги и актёры получают высокие заработки. В качестве примера Дибров вспомнил историю возведения дворца и парка Норбулинка в столице Тибета Лхасе. Комплекс возводился, по словам шоумена, 80 лет на высоте пять тысяч метров, где «просто воздуха нет». Собеседник добавил, что заработок в «актёрском и публичном деле» лучше измерять сообразно тому, какому числу миллионов русских людей этот человек принёс кураж в их повседневную работу. Если многим, то надо и платить хорошо.
Дибров отметил, что в силу алкоголизма, например, или скромных способностей человек не может достичь высот в профессии — на сцене или на ТВ. Но в этом случае и жаловаться не надо «на скудость полученного, уравниловка здесь не получится».
Журналист обратил внимание, что даже в Северной Корее на купюрах написано: «Не завидуй никому на свете», хотя это больше похоже на «иезуитство», ибо явно не северокорейским властям такие фразы наносить на бумажные денежные знаки.
Ранее Дибров назвал профессию, которую выбрал бы для своих детей. Он уверен, что будущее за сферой IT и чтобы освоить любую специальность из этой области, нужно учить английский язык.