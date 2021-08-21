Дибров пожаловался на свой гонорар за «Кто хочет стать миллионером?»

Российский журналист Дмитрий Дибров в беседе с NEWS.ru назвал «никаким» свой гонорар за ведение программы «Кто хочет стать миллионером?», не захотев раскрыть сумму.

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Знаете, какой мой гонорар? Никакой, — отметил шоумен, отвечая на соответствующий вопрос.

Дибров добавил, что, например, у ведущего британской версии передачи Криса Тарранта зарплата 1,5 млн фунтов стерлингов в месяц, однако ему он не завидует.

Богат не тот, у кого много [денег], а тот, кому довольно. Это раз. Два — я говорил с Крисом. И я видел, что этот коллега не зря получает свои деньги. Он для нас, всех ведущих зарубежных версий «Кто хочет стать миллионером?», показал форматные приёмы, прихваты. Повторять их или сделать что-то своё — на наше усмотрение. Но вначале был Крис. Здесь зависти нет, мне хватает того, что у меня есть, — отметил Дибров.

Он объяснил, почему некоторые его коллеги и актёры получают высокие заработки. В качестве примера Дибров вспомнил историю возведения дворца и парка Норбулинка в столице Тибета Лхасе. Комплекс возводился, по словам шоумена, 80 лет на высоте пять тысяч метров, где «просто воздуха нет». Собеседник добавил, что заработок в «актёрском и публичном деле» лучше измерять сообразно тому, какому числу миллионов русских людей этот человек принёс кураж в их повседневную работу. Если многим, то надо и платить хорошо.

Дибров отметил, что в силу алкоголизма, например, или скромных способностей человек не может достичь высот в профессии — на сцене или на ТВ. Но в этом случае и жаловаться не надо «на скудость полученного, уравниловка здесь не получится».

Журналист обратил внимание, что даже в Северной Корее на купюрах написано: «Не завидуй никому на свете», хотя это больше похоже на «иезуитство», ибо явно не северокорейским властям такие фразы наносить на бумажные денежные знаки.