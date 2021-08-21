Миллионные убытки: пандемия нанесла удар по бизнесу старшего сына Табакова

Российский бизнес уехавшего во Францию старшего сына Олега Табакова из-за пандемии терпит миллионные убытки. Об этом пишет издание Utro.ru.

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Как сообщает издание, 61-летний сын режиссера Антон Табаков недавно переехал во Францию. Перед этим закрыл несколько принадлежавших ему популярных ресторанов в Москве, оставив в столице несколько проектов. Теперь из-за пандемии бизнес сына Табакова терпит миллионные убытки.

Так, одна из компаний в 2020 году получила убыток в 947 тысяч рублей. Убытки специализирующейся на аренде недвижимости другой компании Табакова-младшего составили 3,3 миллиона рублей. Третья компания потеряла 327 тысяч рублей.

Кроме того, недавно кредитор Антона Табакова через суд взыскал с него 96 тысяч рублей долга.

Народный артист СССР, актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им Чехова и театра «Табакерка», продюсер и педагог Олег Табаков умер 12 марта 2018 года.