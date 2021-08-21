Апартаменты в Trump Towers и скромное жилье у моря: сколько стоит заграничная недвижимость российских звезд

Звездная пара Леонид Агутин и Анжелика Варум владеют апартаментами в элитном жилом комплексе Trump Towers в Майами стоимостью более 100 миллионов рублей, а Лариса Гузеева и Надежда Бабкина – относительно скромным жильем на болгарских курортах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Так, актриса и телеведущая Лариса Гузеева владеет апартаментами в курортном поселке Равда в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА» на Солнечном Берегу, в 15 км от аэропорта города Бургас. В комплексе класса люкс есть спа, бассейны, теннисные корты, кафе и другие удобства. Там же расположены апартаменты подруги Гузеевой актрисы Ларисы Удовиченко и певицы Надежды Бабкиной.

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Как пишет издание, апартаменты площадью 165 кв м Гузеева покупала почти 10 лет назад за 220 тысяч евро. У Удовиченко квартира поменьше. А у Бабкиной здесь четыре квартиры общей площадью 176 кв м, три из которых расположены рядом друг с другом. По данным «КП», сама певица здесь не отдыхает – на курорт приезжают ее внуки. При этом, по словам Бабкиной, инвестиции себя не окупили, так как за последние годы цены на квартиры в Болгарии упали в два раза.

«Я чувствую, что мы эти квартиры не продадим никогда в жизни! Вся там туса наша покупала! Только Владимир Винокур единственный, кто успел продать», - цитирует издание Бабкину.

Здесь есть апартаменты у ведущей и актрисы Леры Кудрявцевой. Была также квартира у певицы Лолиты, откуда она переехала в частный дом с бассейном, баней и приусадебным участком.

В другом болгарском городе – Созополе, который расположен в 400 км от Софии, в охраняемых комплексах есть квартиры у актеров Евгения Миронова, Сергея Селина.

В Италии есть недвижимость у певца Мити Фомина - с сестрой они делят дачу в Тоскане. Дому, которому 300 лет, стоит на холме, вдалеке от туристических мест. Как пишет «КП», в доме – гостиная, три спальни, кухня с камином, подсобное помещение.

У певицы Ирины Аллегровой также есть просторный дом с бассейном в Италии на одном из самых дорогих курортов Форте-дей-Марми, который называют пляжным Куршевелем для русских. Недвижимость здесь подешевела за время пандемии незначительно – не более чем на 10%. Например, дом в Форте-дей-Марми площадью 300 кв м стоит 2 млн. евро (173 млн. руб.)

Певец Алексей Чумаков и поп-исполнительница Юлия Ковальчук владеют двухэтажными апартаментами на Средиземном море в небольшом испанском городке на побережье Коста-Брава – примерно в часе езды на машине от аэропорта Барселоны. По данным издания, квартира на Льорет-де-Мар площадью 83 кв м стоит 300 тыс. евро (26 млн. руб.)

Апартаментами в американском курортном городе Майами владеют две звездные пары - Наташа Королева с Тарзаном, Анжелика Варум с Леонидом Агутиным. У Варум и Агутина апартаменты в элитном жилом комплексе Trump Towers с бассейном, выходом на пляж, террасами с видом на океан, охраной и спа. В свою очередь Наташа Королева утверждает, что вся недвижимость в Майами принадлежит ее маме.

«Моя мама в свое время подсуетилась, купив в Майами несколько квартир, которые сейчас сдает. Когда мы приезжаем в Майами, она одну из квартир отдает нам. Все что там есть - мамино», - цитирует издание Королеву.

Сама певица покупать жилье в Майами не планирует, так как, по ее словам, на курорте очень дорогое обслуживание: ежегодный налог, ежемесячная оплата квартплаты, счетов за свет, воду.

При этом, как отмечает издание, цены на недвижимость за время пандемии упали там в среднем на 10-20%. Так, квартира в Trump Towers площадью 196 кв м стоит $1 млн. 500 тыс. (111 млн. руб.). Ежемесячные платежи за содержание квартиры – около $1000 (74 тыс. руб.).