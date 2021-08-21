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"Остались одни глаза": онкобольной Юдашкин готовится к новому сезону

Елена Прошина
12 минут назад

Модельер Валентин Юдашкин на своей странице в Instagram сообщил, что готовится к новому сезону.

"Остались одни глаза": онкобольной Юдашкин готовится к новому сезону
Фото: InstagramInstagram

«Готовим новый. Сезон», - написал кутюрье.

Он проиллюстрировал пост собственной фотографией в шляпе и очках. Пользователи в комментариях отметили, что модельеру идет шляпа и снова удивились его худобе. «Одни глаза остались у Маэстро, но какие глаза», - написала одна из прокомментировавших пост.

«Берегите себя, Валентин. А показ, работы ждем, порадуете как всегда», - написала другая подписчица.

Ранее СМИ сообщали, что модельер боролся с онкологическим заболеванием с 2016 года.

В июле 2018-го певец Иосиф Кобзон в эфире «Пусть говорят» рассказал о лечившихся от рака знаменитостях. Он упомянул, что родные Юдашкина «пропустили распространение метастаз». В декабре того же года дочь модельера рассказала, что у него «уже все отлично».

Шоу-бизнес,Валентин Юдашкин,Иосиф Кобзон,
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