"Остались одни глаза": онкобольной Юдашкин готовится к новому сезону

Модельер Валентин Юдашкин на своей странице в Instagram сообщил, что готовится к новому сезону.

Фото: Instagram Instagram

«Готовим новый. Сезон», - написал кутюрье.

Он проиллюстрировал пост собственной фотографией в шляпе и очках. Пользователи в комментариях отметили, что модельеру идет шляпа и снова удивились его худобе. «Одни глаза остались у Маэстро, но какие глаза», - написала одна из прокомментировавших пост.

«Берегите себя, Валентин. А показ, работы ждем, порадуете как всегда», - написала другая подписчица.

Ранее СМИ сообщали, что модельер боролся с онкологическим заболеванием с 2016 года.