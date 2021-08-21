В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«В узком кругу»: певица Азиза отпраздновала свадьбу с итальянцем

Елена Прошина
42 минуты назад

57-летняя российская певица Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца Александра Лортэ. При этом многие артисты оказались недовольны её свадьбой, поскольку артистка решила не звать их на бракосочетание, проведя его в тесном семейном кругу. Как объяснил её близкий друг Никас Сафронов в интервью «Собеседнику», Азиза «старается быть осторожной в такое непростое время», и, по мнению художника, поступает правильно.

«В узком кругу»: певица Азиза отпраздновала свадьбу с итальянцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Давайте не забывать: в мире и в нашей стране все еще продолжается пандемия коронавируса — опасно собирать большое количество людей», – отметил он.

При этом сам Сафронов ни капли не обиделся отсутствию приглашения. И он уверен, что из певицы выйдет отличная хозяйка.

«То, что мероприятие прошло в узком кругу, как мне кажется, говорит еще и о том, что Азиза вышла замуж по любви. Влюбился человек — и не хочет публично делиться своим счастьем. Я уверен, что у них все будет прекрасно», – отметил художник.

Напомним, что для Азизы это первая свадьба. Жених и невеста расписались в загсе Сергиева-Посада. Для церемонии бракосочетания Азиза выбрала платье от дизайнера Аники Керимовой, которая, к слову, работает со многими звездами. Сама Керимова рассказала, что платье она создала буквально за два дня, хоть трудиться и пришлось круглые сутки.

Шоу-бизнес,Никас Сафронов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители