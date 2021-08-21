«В узком кругу»: певица Азиза отпраздновала свадьбу с итальянцем

57-летняя российская певица Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца Александра Лортэ. При этом многие артисты оказались недовольны её свадьбой, поскольку артистка решила не звать их на бракосочетание, проведя его в тесном семейном кругу. Как объяснил её близкий друг Никас Сафронов в интервью «Собеседнику», Азиза «старается быть осторожной в такое непростое время», и, по мнению художника, поступает правильно.

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«Давайте не забывать: в мире и в нашей стране все еще продолжается пандемия коронавируса — опасно собирать большое количество людей», – отметил он.

При этом сам Сафронов ни капли не обиделся отсутствию приглашения. И он уверен, что из певицы выйдет отличная хозяйка.

«То, что мероприятие прошло в узком кругу, как мне кажется, говорит еще и о том, что Азиза вышла замуж по любви. Влюбился человек — и не хочет публично делиться своим счастьем. Я уверен, что у них все будет прекрасно», – отметил художник.